Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Öğrencileri Drone Yaptı

Son zamanlarda oldukça popüler bir konu haline gelen dronelar birçoğumuzun ilgisini çekmekte. Birçok kullanım alanı olan ileri teknoloji drone yapımının önemini bilen Kurumumuz, Robotik Kodlama dersi ve uygulamaları ile drone yapımını geleceğimiz olan öğrencilerimize sunmaktadır.

Okulumuz ve alanında uzman Robotik Kodlama öğretmenimiz Ali İLALAN, Teknolojinin geldiği noktayı titizlikle takip ederek öğrencilerimize drone yapımını ve dronenin açık kaynak kodlu Uçuş kartı hakkında önemli bilgiler sağlayarak geleceğe daha iyi hazırlamaya devam ediyor.

6 kanatlı drone (hexacopter) yapımına tüm hızla devam eden öğrencilerimiz, geleceğin İHA larını tüm yazılım ve donanımıyla derinlemesine inceleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşamaktalar. Bunun gibi birçok İHA teknolojisini öğrencilerimizle buluşturmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi her yıl başarılarıyla Türkiye’nin en seçkin ve en başarılı liseleri arasında haklı yerini alıyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi sadece akademik alanda değil, bilimsel projeler, spor yarışmaları, sosyal etkinlikler ile geleceğin teknolojilerinin öğrencilere uygulanması hususlarında Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor.

Fiziki yapısı ve öğrenme ortamlarının mükemmel standartlarda, öğretmen ve yönetici kadrosunun Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldığı ispatlı olan Altınyıldız Koleji’nin başarıları Nevşehir’in gururu olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 09:24