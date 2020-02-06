Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi'nde Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi 12.Sınıf öğrencileri etütler ve soru çözümleriyle geçirdikleri yarıyıl tatilinin ardından sınav hazırlıklarına Türkiye Geneli deneme sınavlarıyla devam ediyor.

Birçok önemli başarıları elde eden Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, bu eğitim-öğretim yılında da başarılı çalışmanın ardından geleceğin bilinciyle ve uzman öğretmen kadrosunun desteği ile her sınıf düzeyinde derslere ve üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine sağladığı imkânlarla geleceğin liderlerini yetiştirme çabası içerisinde öğrencileri ile gurur duymaktadır.