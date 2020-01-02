Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Giriş ve Bursluluk Sınavı

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji’nde 2020-2021 öğretim yılında 9.sınıflarda öğrenim görecek öğrencilerin katılacağı Giriş ve Bursluluk Sınavı 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 10.00’da Altınyıldız Eğitim Kurumları binalarında yapılacak.

Halen 8.Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin girecekleri sınav sonucuna göre %10’dan - %100’e kadar Başarı Bursu verilecek.

Başarıyla, vizyonuyla, öğretmen kadrosuyla, fiziki yapısıyla, 22 yıllık birikimiyle Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Liseleri ilimizin ve bölgemizin en başarılı okulları arasında yer alıyor.

Lise Giriş Sınavları öncesi öğrencilerin düzeylerini kontrol edeceği bu büyük sınava çok yoğun başvuru yapılmıştır.

Öğrencilere iyi bir üniversite, başarılı bir gelecek temenni ederiz.