Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler Tales Matematik Olimpiyatları Türkiye Finalisti Oldu

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı 4. ULUSAL TALES BİLİM YAYINLARI MATEMATİK UYGULAMASI yarışmasında Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden Hasan GEZGİN ve KAAN GÜNEŞ Türkiye Finalisti oldu.

09-10 Mart 2019 tarihlerinde lise 9. sınıflarda okuyan öğrencinin katıldığı Türkiye yarıfinallerinde,25 soruluk Matematik sınavı 60 dakika sürmüştü.

4. ULUSAL TALES TÜRKİYE FİNALİSTİ öğrencilerimiz Hasan GEZGİN ve Kaan GÜNEŞ, Koordinatör Matematik öğretmenimiz Mahmut ÖZLÜ ile 11,12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Aydın’da düzenlenecek TÜRKİYE FİNALLERİNE katılacaklar.

2018 Üniversite Sınavları TÜRKİYE 87.si, 2019 MSÜ Giriş Sınavı TÜRKİYE 4.sü ve yıllardır Nevşehir Birincisi olan Altınyıldız Kolejinde öğrencilerin Matematik ve diğer ders bilgi ve seviyesinin üst düzeyde olduğunun bir göstergesi, Ulusal Matematik yarışmasında elde edilen başarıdır.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 13:42