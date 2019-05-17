Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinde Yoğun Sınav Hazırlığı!

21 yıldır modern okul yerleşkesinde, en iyi öğretmen kadrosu ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; kazandığı başarılarla Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Altınyıldızda başarı sınır tanımıyor;

2018 Üniversite sınavları Nevşehir 1.,2.,3. ve Türkiye 87.si,

2019 Milli Savunma Üniversitesi Giriş Sınavı Türkiye 4.sü,

2019 Ulusal Fizik Olimpiyatı Türkiye 3.sü,

2019 TÜBİTAK Liseler arası Proje yarışması Bölge Finalistliği,

2019 TALES Ulusal Matematik Olimpiyatı Türkiye Finalisti,

2019 Atletizm Avrupa 1.liği, 2.liği, Balkan 1.liği ve Türkiye Birinciliklerini kazanan Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler 2019 Üniversite sınavlarına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Yönetimi, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak Üniversite sınavlarına öğrencilerin en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için ihtiyaç duyulan konularda gerekli imkânları sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin, kendilerine sunulan kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatlarını değerlendirerek, başarılarını daha da ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır.