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Altınyıldız Fen Lisesi Kahvaltı Buluşmalarında Birarada

Eğitim 05.10.2019, 15:25 05.10.2019, 16:11
Altınyıldız Fen Lisesi Kahvaltı Buluşmalarında Birarada
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Geleneksel başarının mimarı olan Altınyıldız Fen Lisesine yeni başlayan 9.sınıf öğrenci ve velileri 05.10.2019 Cumartesi günü okulumuz kafeteryasında kahvaltı organizasyonu ile bir araya geldiler.

            Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, aileleri ,öğretmenler ve okul yöneticilerimiz keyifli sohbetler eşliğinde kahvaltı yaparak ,mis kokulu çayları yudumladılar.

            Müdür yardımcısı Türkan YAVUZ; kahvaltı davetimize iştirak ederek ,gelen bizleri onurlandıran veli ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyerek,katılımları için teşekkür etti.

 Mutluluk ve başarının birbirini kovalayan unsurlar olduğunu, paylaşıldıkça çoğalması nedeniyle öğrencilerimizin okul tercihleriyle öğrenci-okul ve aile üçgenini oluşturduklarını ifade etti.

           Birbirini tanıyan, kaynaşan,dostluklar kuran öğrencilerimizin ailelerini de birbiri ile tanıştırıp, kaynaştırarak köklü arkadaşlıkların, muhabbetlerin oluşması amacıyla bu kahvaltı organize edilmiştir” dedi.

           Şu an ki sohbet,muhabbet karelerinde arzu edilen birlikteliğin amacına ulaştığının görüldüğünü belirtti.

           Organizasyon sürecinde veli-öğretmen-öğrenci birlikteliğinin mutluluk, başarı, dayanışma ve kaliteli zaman geçirmede rolü olduğu ifade edildi.

           Velilerimiz  okulumuzdan ayrılırken,  çocuklarının arkadaşları ve velileri ile tanışmadan mutlu olduklarını, güvenli dostluklar oluşturmada etkili olacağını söyleyerek, Kahvaltı organizasyonun mükemmel ve memnuniyet verici olduğunu  belirterek teşekkürlerini ilettiler.

          Programımıza katılan  ailelerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve mutfak personelimize teşekkür ederiz.

Bugünkü kahvaltı buluşmamızın; 

”Gönül ne çay ister, ne çayhane,

 Gönül sohbet ister, çay bahane”

diyerek farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle iyi günler diliyoruz.

#altınyıldız fen lisesi #kahvaltı buluşması
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