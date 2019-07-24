Altınyıldız Fen Liseli Mustafa Canıtez STM ve TAEK Eğitimlerine Katıldı

Mustafa Canıtez STM ve TAEK eğitimlerinde Nevşehir’i temsil etti.

Türkiye genelinde, ARGEM ve BİLSEM’lerde öğrenim gören lise öğrencilerinden yaklaşık 40'ı Ankara'da 19 günlük bir eğitim için toplandı.

Nevşehir’i toplantılarda Mustafa Canıtez temsil etti.

Öğrenciler, 2 ayrı grup hâlinde STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.) veya TAEK'de (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) eğitimler gerçekleştirildi.

Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Canıtez STM’deydi. Kurumun amaçları doğrultusunda, yani savunma teknolojileri ağırlıklı geçen eğitimler verildi. Ayrıca öğrenciler, insan kaynakları, proje yönetimi, programlama, kodlama eğitimlerine katıldılar.

Ardından da öğretilenlere dair sunumlar yapılarak eğitim sona erdi.

belgeler verildi.

Eğitimler ağustos ayı içerisinde İstanbul’da devam edecek.

Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 11:13