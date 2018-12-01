ALTINYILDIZ EĞİTİM KURUMLARINDA KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ

Altınyıldız Koleji Eğitim Kurumlarında Psiko-Terapist İzzet ÖZER tarafından 30.11.2018 Cuma günü saat 17.30da Sınıf Yönetimi, Öğrenci ile İletişim, Öğrenci-Öğretmen İletişimi, Başarı Alışkanlığı Kazandırma, Öğrenci Motivasyonu Konularını içeren, kapsamlı bir seminer verilmiştir.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, Özel Altınyıldız İlköğretim Kurumu, Özel Altınyıldız Fen-Anadolu ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerinin katıldığı seminer yaklaşık 2 saat sürmüştür.

Mesleğinde uzman Psiko-Terapist İzzet Özer, Altınyıldız Eğitim Kurumları öğretmen ve idarecileri ile seminerinde çok keyifli dakikalar geçirdiğini ifade ederek katılımcı öğretmenlerimize teşekkürlerini sunmuştur.

Kurumsal yapısıyla,uyguladığı eğitim modelleriyle ve elde ettiği sonuçlarla Türkiye’nin ve bölgemizin en önemli Eğitim Kurumlarının arasında yer alan Altınyıldız Koleji’nin başarılarının devamını dileriz.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 12:50