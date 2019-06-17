Altınyıldız Eğitim Kurumları Üniversite Sınavlarında Öğrencilerini Yalnız Bırakmadı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapıldı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları idareci ve öğretmenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri ve onları bekleyen velileri yalnız bırakmadı.

Nevşehir’de değişik okullarda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) 'ne girecek Altınyıldızlı öğrencilere başarılar dileyen Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencilerinin heyecanlarını azaltarak, onları rahatlattılar.

TYT ve AYT'ye giren öğrenciler, kendilerine destek veren öğretmenlerine teşekkür etti.

Uzun bir süreçte bu sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını temenni ederiz.