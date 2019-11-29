Altınyıldız Eğitim Kurumları İl Geneli 4.5.6.7. ve 8.Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı Takvimi Açıklandı

Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı Altınyıldız Eğitim Kurumları Giriş ve Bursluluk Sınavları başvuruları, online olarak,” www.altinyildiz.k12.tr ”den yapılabilecek.

Türkiye'nin Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları Giriş ve Bursluluk Sınavları düzenleniyor. İlköğretim4.5.6.7.ve 8.sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacakları sınavlarda öğrencilere %10 ile %100 arasında Başarı Bursları veriliyor.

Altınyıldız Koleji, Türkiye'nin en kaliteli, en başarılı eğitim kurumları arasında yer almakta, her yıl LGS ve Üniversite sınavlarında birincilikler kazandırarak, öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim fırsatı sunmaktadır.

Her yıl yapılan Bursluluk Sınavında ve Kayıt döneminde öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgi gören Altınyıldız Koleji, başarılarıyla eğitimde MARKA eğitim kurumu olmuştur.

Güçlü, tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla, mükemmel okul kampusunda, her yıl yeni eğitim donanımlarının kazandırıldığı Altınyıldız Koleji başarılı uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından defalarca ödüllendirilmiştir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencileri, Hafta sonu kursları, hafta içi etütleri ve Altınyıldız Test yayınlarıyla sınavlara hazırlamakta, her yıl Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanmaktadır.

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ,8.SINIFLAR GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI

05 OCAK 2020 PAZAR SAAT.10.00 DA YAPILACAK.

8.Sınıflar Giriş Sınavı - 05 Ocak 2020 Pazar - Saat: 10.00

Sınav Yeri: Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampüsü.

ALTINYILDIZ EĞİTİM KURUMLARI İL GENELİ 4.5.6.ve7. SINIFLAR GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ

5. Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı - 11 Ocak 2020 Cumartesi - Saat: 10.00

6.7. Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı - 11 Ocak 2020 Cumartesi - Saat: 14.00

4. Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı - 12 Ocak 2020 Pazar - Saat: 10.00

Sınav Yeri: Altınyıldız Eğitim Kurumları İlköğretim Kampüsü.