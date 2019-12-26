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Altınyıldız Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavına Rekor Başvuru

www.altinyildiz.k12.tr' den online olarak yapılan Altınyıldız Eğitim Kurumları Giriş ve Bursluluk Sınavlarına binlerce öğrenci başvurdu.

Eğitim 26.12.2019, 11:45
Altınyıldız Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavına Rekor Başvuru
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www.altinyildiz.k12.tr' den online olarak yapılan Altınyıldız Eğitim Kurumları Giriş ve Bursluluk Sınavlarına binlerce öğrenci başvurdu.  

 Türkiye'nin Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumlarının düzenlediği Giriş ve Bursluluk Sınavlarına şuana kadar binlerce başvuru yapıldı.

 İlköğretim4.5.6.7.ve 8.sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacakları sınavlarda öğrencilere %10 ile %100 arasında Başarı Bursları veriliyor.

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ,8.SINIFLAR GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI

05 OCAK 2020 PAZAR SAAT.10.00 DA YAPILACAK. 

8.Sınıflar Giriş Sınavı - 05 Ocak 2020 Pazar - Saat: 10.00

Sınav Yeri: Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampüsü ve 

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Binalarında sınav yapılacaktır.  

ALTINYILDIZ EĞİTİM KURUMLARI İL GENELİ 4.5.6.ve7. SINIFLAR GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ

 5.    Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı    - 11 Ocak 2020 Cumartesi - Saat: 10.00

6.7. Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı    - 11 Ocak 2020 Cumartesi - Saat: 14.00

4.    Sınıflar Giriş ve Bursluluk Sınavı    - 12 Ocak 2020 Pazar         - Saat: 10.00

Sınav Yeri: Altınyıldız Eğitim Kurumları İlköğretim Kampüsü.

Gösterilen büyük ilgiye teşekkür ederiz.

 

#atınyıldız eitim kurumları #bursluluk sınavı #rekor başvuru
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