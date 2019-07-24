Altınyıldız Eğitim Kurumları 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutladı

Altınyıldız Eğitim Kurumları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm basın emekçilerinin bayramını kutladı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, açıklamasında,

” Toplumun doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sorumlulukları çerçevesinde sağlayarak, hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olan basının, demokrasinin temel unsurlardan birisi olduğuna işaret ediyoruz.

Tarafsız ve objektif basın toplumun ilerleme ve gelişmesine ciddi katkılar sağlayacaktır.

Medya çalışanlarının meslek ahlakı ve ilkelerine sadakatle bağlı kalarak üstlendikleri sorumlulukları daha özgür ve güvenli çalışma koşulları içinde yerine getirebilmelerinin önemlidir.

Haber alma hakkının korunması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilebilmesi, medya mensuplarına daha rahat, özgür ve güvenli çalışma koşullarının sağlanabilmesi, emeklerinin karşılıklarını alabilmeleri hiç kuşku yok k, sektörü daha verimli ve amacına hizmet eder konuma taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle değerli basın mensuplarının, basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi referans alınarak her yıl kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz.”