Altınyıldız Eğitim Kurumları 2 Birincilik, 1 İkincilik Kazandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftülüğünce Kapadokya Kültür Merkezinde il programında ''Camiler ve Din Görevlileri'' konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenci ve din görevlilerine ödülleri verilmiştir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerinden Altınyıldız Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Hatice Bahar BÜYÜKKOL ''Cami ve Gönül Dünyamız'' isimli kompozisyonuyla, Altınyıldız Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi Müzeyyen ÖZTÜRK ise ''Cami ile Büyüyen Çocuk Olmak'' konulu şiiiriyle İl Birincisi olmuş, Altınyıldız Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Nehir TOSUN Şiir dalında İl İkincisi olarak , ödüllerini İl Müftüsü Yakup Öztürk’ten almışlardır.

Düzenlenen il programına Altınyıldız Kolejli 50 öğrenci, öğretmenleriyle katılmıştır.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.