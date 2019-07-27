Altınyıldız'da Üniversite Tercih Heyecanı!

Altınyıldız Koleji öğrencileri 2019 Üniversite Sınavlarında Nevşehir Birinciliklerini kazanarak Türkiye genelinde ilk dereceleri kazanmışlardır.

2019 Üniversite Sınavlarında Nevşehir Birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanan Altınyıldızlı şampiyonlar;

”KOÇ, ODTÜ, BİLKENT, HACETTEPE, BOĞAZİÇİ, İTÜ gibi üniversitelerin yanı sıra, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki Üniversitelerin çeşitli bölümlerini tercih etmişlerdir.

Herkesin rüyalarını süsleyen okulları kazandıran Altınyıldız Liselerine teşekkür eden öğrenciler ve veliler, kaliteli eğitim almanın ayrıcalığı ile tercihlerini yaptıklarını ifade ettiler.

2019 Üniversite tercihlerinde Altınyıldızlılar, Okulumuzda görev yapan, alanında uzman, Rehber Öğretmenler ve branş öğretmenlerimizle en doğru Üniversite tercihlerini yapma gayreti içerisindedir.

Öğrencilerimiz, Hukuk, Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim Fakülteleri ve diğer fakülteleri tercih etmektedir.

Başarılarından dolayı tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlamış, 29 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması beklenmektedir.

Altınyıldız Tercih Bürosu sadece Altınyıldız Liseli öğrencilerin değil, ilimizdeki tüm öğrencilere üniversite tercihlerinde destek vermektedir.

Gençlerimiz, geleceğimiz için yepyeni, taptaze bir umut olacak.

Ülkemizi, Devletimizi, Milletimizi yükseltecek ve daha ileriye taşıyacak bu gençler için duyduğumuz büyük heyecanla “Yerleşeceğiniz üniversiteler hepinize hayırlı olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diyoruz.