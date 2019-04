Altınyıldız Anaokulundan Muhteşem Yılsonu Programı

Altınyıldız Koleji Kreş ve Anaokulu öğrencileri muhteşem bir program gerçekleştirerek izleyenleri hayran bırakarak, mezun oldular.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başlayan programda Anaokulu Müdüresi Hülya ÇETE bir konuşma yaptı. Ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kep atma töreninin ardından öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.

BUGÜN YENİ BİR HAYATIN BAŞLANGICINDAYIZ.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Başarıya okul-öğrenci ve önem veren ailenin birlikte hareket etmesiyle ulaşılır dedik.

Birlikte hareket ederek başarıya tam 21 yıldır alıştık.

21 yıldır tanınmış ve kendini ispatlamış kaliteli bir eğitim kurumu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu kendine emanet edilmiş olan çocuklarımızın, geleceğimizin hizmetindedir. Temel insanı değerler doğrultusunda, öğrenci merkezli, sürekli kendini yenileyen Atatürk’ün demokrasiye barış ilkelerine bağlı her çocuğumuzun bir birey olduğu gerçeğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmadan, her bir öğrencimizi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı özen ve dikkati gösterdik.

Eğitim sürecimiz, öğrencimizi dünyaya evrensel açılımını sağlayan sorumluluklarını almaya yöneliktir.

Eğitim kadromuzda esas olan; “Herkesin insanca gelişimine olanak sağlamaktır.

Sürekli gelişen ve düşünme tarzlarının değiştiği bir dünya da mutlu, huzurlu kendi sorunlarını çözebilen, çözüm yollarını bulabilen evrensel eğitimde yer alan öğrencilerimizi güvenle geleceğe taşıyacak bir yol sunmaktır.

Bu sorumluluğumuzun bilincinde olup, bunu başarmanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz.”

Yılsonu programımızda mutluluğumuzu bizimle paylaşan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet ARTUNAY’a, Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim ARI’nın eşi Sayın Melek ARI’ya, Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp ÖZALTIN’a, Başkan Yardımcısı Sayın Fevzi KARACA’ya, Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Mehmet ERAVCI’ya ve Altınyıldız Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Hande ÖZALTIN’a katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Kurumumuz da emeği geçen öğretmenlerimize ve bizimle hareket eden her zaman yanımızda olan sevgili velilerimize teşekkür ederiz.

Sevgili çocuklarımıza öğrenim hayatlarında bol başarılar diliyoruz.