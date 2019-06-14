Altınyıldız Anaokulunda Satranç Turnuvası Yapıldı

Okulumuz 6 yaş grubu öğrencileri öğretim yılı içerisinde Satranç dersinden öğrendiklerini, yıl sonu turnuvada uygulama fırsatı buldular. Grup yarışması şeklinde yapılan turnuva üç aşamada tamamlandı. Sınıflarını temsilen altışarlı gruplar halinde turnuvaya katılan öğrenciler oldukça heyecanlıydılar. Turnuva öncesi açıklama yapan okulumuz satranç öğretmeni Ekrem Kürekli ve Nilgün Nuray; turnuva kuralları hakkında açıklamalarda bulundu. Anaokulu müdürü Hülya Çete de yaptığı konuşmasında turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi ve temsili olarak turnuvayı başlattı.

Turnuvaya katılan öğrencilerimiz oldukça heyecanlıydılar. Üç aşamalı gerçekleşen turnuva sonunda puanlar hesap edilerek birinci gelen ekip belirlendi. Satranç turnuvasına katılan tüm öğrencilere ve birinci olan ekibe hediyeleri Anaokulu müdürü Hülya Çete ve koordinatör öğretmenimiz Ekrem Kürekli ve satranç öğretmenimiz Nilgün Nuray ve tarafından verildi. Tüm öğrencilere katılım belgesi, madalya ve hediyeleri verildi.

Turnuvayı düzenleyen Satranç öğretmenimiz Ekrem Kürekli ve Nilgün Nuray ile sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

" Altınyıldız Anaokulu, Başarılı ve Mutlu Çocukların Okulu."

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 13:31