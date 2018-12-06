ALTINYILDIZ ANAOKULUNDA ROBOTİK KODLAMA DERSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, ÇOCUKLARIMIZ EĞLENEREK ÖĞRENİYOR.

GELECEĞE ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİYLE HAZIRLANIYORUZ!

Nevşehir Özel Altınyıldız Anaokulu, yine farkını ortaya koyarak 2018-2019 öğretim yılında bir ilke daha imza atmıştı.Yeni dönemde alanında uzman eğitimcilerimiz ile kodlama ve robotik dersleri anaokulu öğrencilerine erken yaşta tanıştırmayı amaçlamaktadır..

Okul öncesi çocuklarımıza özel hazırlanmış eğlenerek öğrenme ilkesi gözetilerek oyun destekli robotik kodlama eğitimi ile çocuklar hayallerini kurdukları sevimli robotlar tasarlayabilecekler. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken bilişim dünyasının dili olan kodlama yapmayı öğrenecekler. Altınyıldızlı öğrenciler robotik ve kodlama eğitimi ile birlikte teknolojiyi üreten bireyler olacaklar.

Bu ders ile çocuklarımızın aritmetik ve problem becerisi geliştirme, çok boyutlu düşünme, görsel algı, matematik ve zekâ düzeyinin gelişmesinde olumlu etkiler sağlama bilincini erken yaşta kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Robotik ve Kodlama eğitimi derslerimiz Anaokulumuzun bütün sınıflarında devam ederken, öğrencilerimiz komut vererek, parmak izi ve kimlik tanımlama çalışmaları yapmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 16:54