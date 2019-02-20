Altınyıldız Anaokulunda Minikler Bilimsel Çalışmalar Öğreniyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Geleceğin bilim insanları yaptıkları deneylerle hergün biraz daha gelişiyorlar.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğretmenleri;

“Bugün etkinliğimize bilimsel ve duyusal bir çalışma yaparak başladık.

Kısaca etkinliğimizi tanımlamak gerekirse bilimsel adı Non-Newtonian Fluid olan oobleck; newtonian olmayan akışkan bir özelliğine sahip. Yani sıvı olmasına rağmen basınç uygulandığında katı gibi davranan Oobleck deneyini öğrencilerimiz ile uyguladık.

Çocukların çok zevk aldığı ve bazen saatlerce başında vakit geçirdiği bu etkinlik, basit kurallara dayanıyor. Elinize aldığınızda ya da üzerine bastığınızda taş gibi sert olan bu maddeyi serbest bıraktığınız anda parmaklarınızın arasından akıp gittiğini hayretle izliyorsunuz. Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerine de Oobleck Deneyi oldukça ilginç geldi.

Biz bugün çocuklarımızla çok eğlendik. Çoğu zaman şaşırdık ama aynı zamanda Dokunsal duyunun geliştirilmesi, Bilimsel merak uyandırılması, Küçük kas gelişimi destekleyen ve Dikkat koordinasyon gelişimi sağlayan bir etkinlik yapılarak birden alanı destekledik.”dediler.

Kreş ve Anaokulu eğitiminde çığır açan Altınyıldız Eğitim Kurumları, mükemmel okul kampusünde, öğrencilerini mutlu, başarılı bir geleceğe hazırlamaktadır.

Geleceğin anaokulu olan ALTINYILDIZ KREŞ VE ANAOKULU’NDA BULUŞALIM.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 12:21