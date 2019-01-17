Altınyıldız Anaokulunda Kitap Şenliği

2018-2019 Öğretim yılında birçok yeniliğe imza atan Altınyıldız Anaokulu, yarıyıl tatili öncesi Kitap Şenliği düzenleyerek ünlü çocuk yazarlarını ve eserlerini öğrencilerle buluşturdu.

Çocuklar için kitapların hayatlarında olması çocuğu hiç bilmediği, görmediği bir dünyanın, yaşamadığı şehirlerin, hayallerin kapılarını açar. Kitaplar hayali mümkün, uzakları yakın eder. Bir kitabın sayfaları kaldırır dünyanın sınırlarını, hayaller gerçeğe gerçekler hayale karışır. Çocukların erken yaşta kitaplarla dost olmaları onların iletişim becerisini, sosyalleşmesini, yaratıcılıklarını ve akademik başarılarını olumlu yönde desteklediği bilinen bir gerçektir.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak öğrencilerimizin her alanda gelişimlerini önemseyerek onları ünlü çocuk yazarları ile buluşturma imkânı sunarak çocuklarımızın hayallerini destekliyoruz.

Ünlü çocuk yazarımız Aytül AKAL hanımefendi okulumuzda öğrencilerimiz ile buluşarak onlarla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi.

Çocuklarımızın seçtikleri kitapları imzalayarak, onların hayatlarında güzel bir anı bıraktılar.

Sayın Aytül AKAL’ın kitaplarını her zaman kütüphanemiz de yer aldığı ve bizlere yeni hayaller bıraktı.

Yazarımız Aytül AKAL’a gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.