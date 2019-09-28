Altınyıldız Anaokulu Velileri, Çocuklarıyla Birlikte Eğlendi

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu velileri, öğrencileri ve öğretmenleri mutluluk dolu bir gün daha yaşadılar.

Altınyıldız Koleji Anaokulu velileri, 28.9.2019 Cumartesi gelenekselleşen tanışma ve kaynaşma kahvaltısı programları ile bir araya geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından hem minik öğrencilerin hem de velilerin kaynaşması amacıyla düzenlenen etkinlikler şenlik havası içerisinde geçti. Kreş ve Anaokulu velilerinin, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlik büyük beğeni topladı. Kahvaltı programı Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampusu Kafeteryasında gerçekleştirildi.

Kahvaltının ardından Anaokulu bahçesine geçen velilerimiz ve öğrencilerimiz çeşitli etkinliklere katıldılar.

Büyük yürekli Altınyıldızlılar anne ve babalarını kendi okullarında misafir ederek eğlenceli vakit geçirdiler. Keyifli bir kahvaltının ardından neşeli aktivitelere geçildi. Velilerimiz çocuklarımız ile yer değiştirerek eğlenceli vakit geçirmeyi tercih ettiler.

Sandalye Kapmaca, Halat Çekme, Balon Patlatma ve çok heyecanlı bir şekilde annelerin ve babalarının kendilerini tanımalarını beklediler.

Yarışlarında velilerimiz eğlenceli vakit geçirdiler.

Yarışmalarımızda kazanan çocuklarımız çok mutluydu. Bugünün anısına çocuklarımız anne ve babalarına madalya takdim ettiler.

Öğrenci Velileri, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yönetici ve öğretmenlerine düzenledikleri bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ettiler. Kahvaltının ardından katıldıkları şenlikte çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayarak, çocukluk günlerine geri döndüklerini söylediler.

Şenlikte konuşan Anaokulu Müdürü Hülya Çete ve Kreş Müdürü Hande Özaltın

"Bu gün burada çocuklarımızın aileleriyle birlikte eğlenecekleri ve hoş vakit geçirmeleri için burada bulunduk. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluğu gördük. Aile olmak mutluluğu paylaşmak bizi de çok mutlu etti. Nevşehir’in en donamlı, en modern, mükemmel eğitim ve öğretim imkânlarımızı davetlilerimiz yakından gördü.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak öğrencilerimizle, velilerimizle ve öğretmenlerimizle bütünleşerek çocuklarımıza başarılı, iyi bir gelecek fırsatı sunuyoruz.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda birlik beraberlik, mutluluk ve sevgi dolu bir gün daha yaşadık. Etkinliğimize katılan sevgili ailelerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve mutfak personelimize teşekkür ederiz.

Gelecek aylarda farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle iyi günler diliyoruz.”dediler.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2019, 14:27