Altınyıldız Anaokulu Velileri, Çocuklarıyla Birlikte Eğlendi.

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu velileriyle kahvaltı ve aktivitede buluştu.

Altınyıldız Koleji Anaokulu Yıldızlar sınıfı ikinci döneme güzel bir başlangıç yaptılar. Yıldızlar sınıfı 16.02.2019 Cumartesi etkinliğinde mutlu anılar biriktirmeye devam ediyorlar.

Kahvaltı öncesinde Yıldızlar sınıfı öğretmeni bu güzel gün için velilerimize teşekkür etti. Yapılan bu etkinlikler çocuklarımız aileleri ve öğretmeniyle birlikte farklı etkinliklerde buluştular.

Keyifli bir kahvaltının ardından büyük yürekli miniklerimiz, aileleri ile birlikte soğuk havalarda doğada ki canlıları da düşünerek onlara destek olmak için kuş yemleri hazırlanarak bahçemizdeki ağaçlara astılar. Öğrencilerimizin mutlulukları görülmeye değerdi. Aileleri ile oynadıkları oyun, yapılan resim çalışmalarıyla keyifli dakikalar yaşandı. Yapılan resimler çocuklarımız için sergilenerek aileler tarafından yorumlandı.

“Biz büyük Altınyıldız ailesiyiz.”

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda, birlikten kuvvet doğduğunu bugünkü etkinlikle bir kez daha gördük.

Öğrenci Velileri, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yönetici, öğretmenlerine ve emeği geçenlere düzenledikleri bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ettiler

Etkinlik ile ilgili konuşan Anaokulu Müdürü Hülya Çete, "Bu gün burada çocuklarımızın aileleriyle birlikte eğlendikleri, hoş vakit geçirdikleri bir programı düzenledik. Mükemmel eğitim ve öğretim imkânlarımızı misafirlerimiz yakından gördü.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak öğrencilerimizle, velilerimizle ve öğretmenlerimizle bütünleşerek çocuklarımıza başarılı ve iyi bir gelecek fırsatı sunuyoruz.

Bizimle olan ailelerimize, çocuklarımıza ve Altınyıldız Anaokulu’nun güçlü öğretmen kadrosuna teşekkür ederiz.

Bölgemizin ve İlimizin en büyük, en başarılı Anaokulu olan Altınyıldız Anaokulu’nun başarılarının devamını dileriz.”dedi.