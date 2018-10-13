Altınyıldız Anaokulu Akıl Oyunları Şenliği Büyük Beğeni Topladı

Kodlama dersi içerikleri hakkından bilgi verildi. Çeşitli robot ve materyaller zenginleştirildi. Meyvelerle piyano yapılıp Altınyıldız Kreş ve Anaokulu velilerine ve öğrencilerine sunuldu. Çocukların zihinlerinde canlandıramayacakları şeyleri dokunarak ve uygulayarak yapmaları sağlandı. Kodlama derslerinde çocuklarımızın oyun eşliğinde komut verme yetkilerini kazanmaları amaçlandı. Satranç turnuvası düzenlendi.

Şenlikte velilerimiz anaokulunda uyguladığımız zeka, dikkat, matematik oyunları atölyesinde yapılan çalışmaları da yakından tanıma fırsatı buldular.Çocuklarımızın olumlu düşünme becerilerini geliştirmek için, sosyal anlamda iletişimi kuvvetli, hayata hazır bireyler yetiştirmek için biz ne yapmalıyız? “Akıl oyunları aile bireylerinin yalnızlaştığı çağımızda aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olur.”

Son günlerde bizlerin ve çocuklarımızın ilgisini çekmeye başlayan akıl oyunları bize bu konuda yardımcı olabilir aslında. Akıl oyunları sadece planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme, öngörü, vb. gibi zihinsel becerileri geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda başladığı işi sonuna kadar devam ettirme, azim, empati, direnme, mücadele etme gibi kişilik gelişimi ile ilgili faktörleri kazanmamızı da sağlar. Akıl oyunları aile bireylerinin yalnızlaştığı çağımızda aile bağlarının kuvvetlenmesine de yardımcı olabilir. Ailecek oynanan akıl oyunlarıyla aile fertleri birbiriyle daha fazla kaynaşacak ve sosyal zekâsı yüksek bireyler yetişecektir.

Düzenlenen şenlikte, öğrenci ve ailelerinin birlikte hareket etmeleri pekiştirilerek, öğrencilerin öğrenme süreçleri aile, okul iş birliği ile sonlandırıldı.

Şenlik sürecinde düzenlenen yarışmalarda öğrenci ve ailelerine madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Altınyıldız Anaokulu, 2018-2019 Öğretim yılında birbirinden güzel etkinliklerinden birini daha gerçekleştirmiştir.

Okul öncesi eğitiminde; Kodlama Eğitimi, robotik, akıl oyunları, yabancı dil eğitimi alanlarında her geçen gün yeni uygulamalar ile fark oluşturan Altınyıldızlıları kutluyoruz.

Şenliğimize katılan velilerimize,şenlikte emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 15:03