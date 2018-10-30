ALTINYIDIZLILAR CUMHURİYET BAYRAMINDA
NEVŞEHİR HALKIYLA BULUŞTU.
Altınyıldız Koleji öğretmen ve öğrencileri Kapadokya FM de yayınlanan ,Ömer KAVAK’ın hazırlayıp sunduğu “Görmeyen Gözler” programına katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel programı dinleyicilerin ilgisiyle karşılandı.
Görmeyen Gözler programı sorumlusu Ömer KAVAK ;”Cumhuriyet Bayramımızı Özel Altınyıldız Koleji öğretmen ve öğrencileri ile kutladık.Öğretmenlerimize ve 7 değerli öğrencimize teşekkür ederim.Çok güzel bir program oldu.Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılı nedeniyle Altınyıldız Liseliler tarafından şiirler,türküler ve,günün anlamına ilişkin söyleşilerle gerçekleştirilen program büyük begeni topladı.
Görmeyen Gözler Programına Katılan Öğretmenlerimiz;
- Gökçen KARATAŞ Edebiyat Öğretmeni
- Oğuz BALIK Tarih Öğretmeni
- Onur KAHRAMAN Müzik Öğretmeni
Görmeyen Gözler Programına Katılan Öğrencilerimiz;
- Melisa DEMİR
- Sudenaz ÇÖLYEN
- Emre ÜNLÜLEBLEBİCİ
- Yiğit METİN
- Eceay ÇAKIR
- Orkun Efe CEYLAN
- Yağmur KODAK’a teşekkür ederiz.
Cumhuriyetimizin 95.yılı kutlu olsun.