ALTINYIDIZLILAR CUMHURİYET BAYRAMINDA

NEVŞEHİR HALKIYLA BULUŞTU.

Altınyıldız Koleji öğretmen ve öğrencileri Kapadokya FM de yayınlanan ,Ömer KAVAK’ın hazırlayıp sunduğu “Görmeyen Gözler” programına katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel programı dinleyicilerin ilgisiyle karşılandı.

Görmeyen Gözler programı sorumlusu Ömer KAVAK ;”Cumhuriyet Bayramımızı Özel Altınyıldız Koleji öğretmen ve öğrencileri ile kutladık.Öğretmenlerimize ve 7 değerli öğrencimize teşekkür ederim.Çok güzel bir program oldu.Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılı nedeniyle Altınyıldız Liseliler tarafından şiirler,türküler ve,günün anlamına ilişkin söyleşilerle gerçekleştirilen program büyük begeni topladı.

Görmeyen Gözler Programına Katılan Öğretmenlerimiz;

Gökçen KARATAŞ Edebiyat Öğretmeni

Oğuz BALIK Tarih Öğretmeni

Onur KAHRAMAN Müzik Öğretmeni

Görmeyen Gözler Programına Katılan Öğrencilerimiz;

Melisa DEMİR

Sudenaz ÇÖLYEN

Emre ÜNLÜLEBLEBİCİ

Yiğit METİN

Eceay ÇAKIR

Orkun Efe CEYLAN

Yağmur KODAK’a teşekkür ederiz.

Cumhuriyetimizin 95.yılı kutlu olsun.