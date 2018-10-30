ALTINYIDIZLI SATRANÇÇILAR

CUMHURİYET TURNAVASINI KAZANDILAR.

Cumhuriyetimizin 95.yıl dönümü münasebetiyle Nevşehir Form AVM de 27-29.Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Nevşehir Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvasında birincilikleri Altınyıldız Koleji öğrencileri toplayarak 2 altın madalya ve 1 gümüş madalya kazanmışlardır.

Cumhuriyetimizin 95.yılı onuruna düzenlenen 12 yaş altı ,18 yaş altı ve açık kategoride yapılan satranç turnuvasının açılışı Sayın Valimizin eşi Songül Aktaş hanımefendi tarafından yapılmıştır.

İki gün süreyle yapılan turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir.İl dışından da katılan sporcuların olduğu turnuva da Altınyıldızlı sporcular oyunları ve başarıları ile büyük beğeni topladılar.

Altınyıldız Eğitim Kurumları sporcularından Milli takım oyuncumuz Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencilerinden Edibe Eylül Çengel 18 yaş altı Turnuva Birincisi ,Muhammet Tuğrul Özkul 12 yaş altı Turnuva Birincisi olurken yine Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencimiz Ahmet Utku Şimşek kategorisinde Turnuva 2.olmuştur.

Çok sayıda Altınyıldızlı sporcu turnuvaya katılarak Cumhuriyet Bayramımıza gösterdikleri önemi ifade ettiler.

Sporcularımızı kutlar,başarılarının devamını dileriz.

Cumhuriyetimizin 95. Yaşı Kutlu Olsun.