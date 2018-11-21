'Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye’nin Geleceğini Yetiştiriyoruz'

Bugün Dünya Çocuk Hakları günü… Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram.

Çocuklarımızda farkındalık oluşturabilme adına etkinliklerimiz yapıldı. İki yaş ve üç yaş sınıfı bal küpleri ile bal çiçekleri 4 yaş gurubu minik kalplerle birlikte bize sundukları pankartlarla dünya çocuklarının seslerini duyurdular kocaman kocaman yürekli yıldızlara teşekkür ederiz.

“Her çocuk umuttur, sevgidir, ülkenin geleceğidir.” ilkesini gözeterek Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak çocuklarımızı umutla geleceğe hazırlıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 17:38