Açık öğretim orta okul ve lise kayıt yenileme tarihleri belirlendi

NEVŞEHİR(MHA) Açık öğretim lisesi ilk defa kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 9 Ekim 2020 tarihine kadar, sınavlar 5-6 aralık 2020 tarihinde yapılacak.

İlk defa kayıt yaptıracak lan öğrenciler, nüfus cüzdanları ve 1 adet günce vesikalık fotoğrafla birlikte kuruma başvuru yapabilirler. 18 yaşından küçüklerin anne ya da baba refakatinde kayıtları yapılır. Kayıt işleminden sonra bankaya para yatırılarak kayıt işlemi tamamlanır.

Ders seçimi açıldıktan sonra öğrenci kendisine verilen şifre bilgileri ile ders seçimi yaparak, Halk Eğitimi Merkezinden kitaplarını ücretsiz olarak alırlar. Bir öğrenciye aynı kitaptan sadece 1 defa verilir. Başarılı olunan kitaplar tekrar iade edilir. Başarısız olunan kitaplar muhafaza edilerek bir sonraki kayıt sınavda kullanılır.