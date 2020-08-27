Açık Öğretim Lisesi Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır.

Başvuru Yeri İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, ➢

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler; ➢ Kayıt için gerekli evrakları ile öncelikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak Ön Kayıtlarını yaptıracaklardır.

➢ Halk eğitimi merkezi müdürlükleri eksik evrak ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belge ile işlem yapmayacaktır.

➢ Ön kayıt işlemi gerçekleşen öğrenci ilk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklardır.

➢ Eksik belge ve bilgi ile ilk kayıt alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.

3. İlk Kayıt Sınav Ücreti Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Ücretini” ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiğisistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Ücretininizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. ➢ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ön kaydını yaptırdıktan sonra İlk Kayıt Sınav Ücretini T.C Kimlik Numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara yatırmayan ve ilk kayıt evraklarında belge ve bilgi eksikliği olan öğrencilerin ilk kayıtları silinecektir. İlk Kayıt Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir. 1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz. 2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz. 3- İlk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. 5 Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi gerekmektedir