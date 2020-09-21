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6 aylık aranın ardından öğrenciler okula kavuştu
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MART AYINDA KAPATILAN OKULLAR 6 AYLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILDI.
Eğitim 21.09.2020, 09:41 21.09.2020, 09:52
Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında kapatılan okullar 6 aylık aranın ardından yeniden eğitim öğretime açıldı.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayından tatil edilen okullar 6 aylık aranın ardından bugün 1.sınıfların eğitim öğretime başlamasıyla yeniden açıldı. Nevşehir il genelinde 4 bin 431 öğrenci ilkokul 1.sınıfa başlarken 4 bin 879 öğrenci ise okul öncesi okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.