50.Yıl Anaokulu ve Altınyıldız Anaokulu Hami Projesinde Teknoloji ve Sanat Elele!

Proje kapsamında her iki okulun öğrencileri ve öğretmenlerine, Altınyıldız Eğitim Kurumlarında bulunan 3D Teknoloji Sınıflarında 3 boyutlu olarak, Bitkiler ve Sindirim Sistemi ünitesini gösterimi yapıldı. 3D gözlüklerle,3 boyutlu anlatım büyük ilgi gördü.3 Boyutlu yazıcılarla da tanışan öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiği görüldü.

50. Yıl Anaokulu ve Özel Altınyıldız Anaokulu öğrencilerine, Altınyıldız Robotik ve Kodlama Sınıfında oyun destekli robotik kodlama eğitimi verildi. Çocuklar, kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken bilişim dünyasının dili olan kodlama yapmanın temel bilgilerini öğrendiler.

Robotik Kodlama,3 D Teknoloji dersleri ve 3 Boyutlu Yazıcılar ile tanışan meraklı ve hayal gücü sınırsız çocuklarımız için fikirlerini sonuca dönüştürmeye, fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, farklı açılımlarla öğrenmeye, öğrencilerin proje tabanlı öğrenime geçmeleri sağlandı. Motivasyonun eğitimde çok önemli bir yeri olduğuna inanan Artı Boyut; bütün derslerin tümünü kapsayan 3D eğitimimizle zevkle çalışıldı.

50. Yıl Anaokulu ve Özel Altınyıldız Anaokulu öğrencileri, Altınyıldız sanat Atölyesinde kil ile çalışmalar yaparak hayal ettikleri ürünleri elerliye yaptılar. Soyut objeleri somut hale kolayca dönüştürerek tasarımlarını gerçek dünyada da karşılığını görmeleri ve dokunabilmeleri öğrencilerimiz için benzersiz bir deneyim oldu. Öğrencilerimiz, tasarım yeteneğini kazanması ile çevresinde gördüğü sorunları tespit edip, çözüm yolları arayabilmektedirler.

Teknoloji ile sanatı birleştiren uygulamalar ile 50. Yıl Anaokulu ve Özel Altınyıldız Anaokulu, HAMİ Projesinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler büyük bir dayanışma örneği göstermişlerdir.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, 13:57