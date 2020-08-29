30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Tam 98 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu büyük bir zafer elde etti…
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz.
Bu aziz milletin her bireyi; Türk’ün onuru, bağımsızlığı, kutsal toprakları, şanlı bayrağı, vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğü ve huzuru uğrunda, bütün varlığını feda edebilecek yüksek bir karaktere sahiptir. 30 Ağustos zaferimizin 98. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü ve devletimizin korunması için yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.