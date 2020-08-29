30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz.

tarihimizin altın sayfalarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi, üstün başarılarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Ağustos Zafer’i, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Şüphesiz ki bu büyük zafer, bir kez daha göstermiştir ki; Türk milleti, vatanı ve milletinin varlığı ve birliği söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun, canını seve seve verebilmektedir.

Bu aziz milletin her bireyi; Türk’ün onuru, bağımsızlığı, kutsal toprakları, şanlı bayrağı, vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğü ve huzuru uğrunda, bütün varlığını feda edebilecek yüksek bir karaktere sahiptir. 30 Ağustos zaferimizin 98. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü ve devletimizin korunması için yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.