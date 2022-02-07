2022 AÖF Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı! İşte Akademik Takvim ve Diğer Tüm Detaylar

Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE AKADEMİK TAKVİM

Bahar Dönemi ders seçme - 7 - 18 Şubat 2022

Yaz okulu ders seçme - 20-24 Haziran 2022

Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri | 07 Şubat 2022- 23 Mayıs 2022

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı | 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı | 06 Ağustos 2022