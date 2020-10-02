2020 YKS Ek Yerleştirme ile NEVÜ’yü 282 Öğrenci Tercih Etti
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılı için ek yerleştirme ile 282 öğrenci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü tercih etti.
Ek Yerleştirme Kayıtları 05 Ekim’de Başlıyor
ÖSYM tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye 5065 kişilik kontenjan verilmiş ve kayıt döneminde 4601 öğrenci kaydını yaptırmıştı. Boş kalan 464 kişilik kontenjana ise ek yerleştirme 282 öğrenci yerleşti.
05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden kayıtlarını yapmayıp NEVÜ’ye gelerek kayıtlarını yaptırmak isteyen adaylar ise, şahsen veya noter onaylı vekaletname ile kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıtlarını 05-9 Ekim 2020 tarihleri arasında tercih ettikleri okullara müracaat ederek yaptıracaklardır.
YKS ek yerleştirme ile üniversitemize yerleşen adayların kayıtlarına ilişkin detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz: https://www.nevsehir.edu.tr/tr/24800