2020 AÖF Sınavları Ne Zaman? İşte Sınav Tarihleri

AÖF SINAVI NE ZAMAN? 2020 SINAV TARİHLERİ

AÖF'ün açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vize sınavları uzaktan online olarak yapılacak.

AÖF'ten gelen açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.