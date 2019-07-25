2019 Üniversite Sınavları Şampiyonlarına Muhteşem Ödül Töreni!

2019 Üniversite sınavları şampiyonlarının ödül töreni yapıldı.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında TYT ve AYT de Türkiye dereceleri kazanarak, Nevşehir birinciliklerini elde etmişlerdi. Üniversite şampiyonu öğrencilere ödül türeni düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da muhteşem başarılar elde eden şampiyon öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri,

Türkiye’de ilk 78, 89, 462, 584, 603, 615, 639, 696, 768, 895, 922, 941, 950 ve daha nice dereceleri kazanmışlardır.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz,

2019 Üniversite sınavlarında tam

6 alanda Nevşehir 1.si,

6 alanda Nevşehir 2.si ve

2 alanda Nevşehir 3.sü olmuştur.

Şampiyon öğrencilerimizinden,

1-Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi öğrencilerinden, Mehmet Emin Özdemir 2 alanda Nevşehir 1.si Türkiye 78.si ve 89.su.

2- Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Korhan Arıkan ,4 alanda Nevşehir 1.si Türkiye 462.si-589.su-639.su-768.si-895.si-950.si

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden;

3-Muhammed Alperen Altuntaş Nevşehir 2.si, Türkiye 603.sü ve 941.si

4-Oğuzhan Ömer Taşkın Nevşehir 2.si-Türkiye 922.si ve 1114.sü

5-Muhammed Eren Velioğlu Nevşehir 3.sü-Türkiye 615.si ve 696.sı

6- Oğuz Kolukısa Türkiye 1191.si

7-Melike Selamet Türkiye 1890.sı

8-Tolga Mumyapan Türkiye 2309.su

9-Feyza Betül Sümer Türkiye 3258.si

10-İlkay Koç Türkiye 5360.sı

11-Zeynep Turasan Türkiye 3220.si

12-İbrahim Ballı Türkiye 5890.sı

13-Dilan Boz Türkiye 5355.si

14-Mehmet Tarık Elönü Türkiye 7225.si

15-Serhan Aslaner Türkiye 9355.si

16-Selinay Ünlü Türkiye 10478.si

17-Ayşe Sude Sağcan Türkiye 10522.si

Şampiyon öğrencilerin altın ve plaket ödülleri Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İgdeci, Fen ve Anadolu Lisesi müdürü Özkan Kılınç, Anaokulu Müdürü Hülya Çete, yöneticiler, öğretmenler ve veliler tarafından verildi.

Şampiyon öğrencilerimizi kutluyoruz.

Deneyimli yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz,2019 üniversite tercihlerinde öğrencilerimize her türlü desteği vermektedir.

Programa katılan öğrenciler, öğretmenler ve velilere Altınyıldız Koleji tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Her yıl Nevşehir birincilikleri ve Türkiye dereceleri kazanan, eğitimde başarıyı gelenek haline getiren Altınyıldız Koleji öğretmenlerini, öğrencilerini ve velilerini tebrik ederiz.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 15:22