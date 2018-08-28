2018 Üniversite Sınavı Şampiyonları Yerleştirme Sonuçlarını Merakla Bekliyor

2018 ÜNİVERSİTE SINAVI ŞAMPİYONLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINI MERAKLA BEKLİYOR.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA ÇEŞİTLİ PUAN DALLARINDA ALTINYILDIZ KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ NEVŞEHİR 1.Sİ OLMUŞTU

.Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçları merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen tercih işlemlerinin sonuçları ise 31 Ağustos https://sonuc.osym.gov.trüzerinden adaylara duyurulacak.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR HEYECANLI!

2018 Üniversite şampiyonu olan Altınyıldızlılar sonuçların açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor.

Alınteri, göz nuru başarılarının karşılığı olan Üniversitelere yerleşecek öğrenciler ve aileleri, Altınyıldız

Eğitim Kurumlarına minnettarlıklarını ifade ettiler.

Altınyıldız Fen Lisesi, AnadoluLisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Mezun verdiği ilk yıldan itibaren YGS ve LYS de Nevşehir birinciliklerini kazanarak,2018 Üniversite Sınavlarında başarı geleneğini devam ettirmiş ve Türkiye’de ilk dereceleri kazanmışlardı.

Altınyıldız Koleji öğrencileri, 2018 LYS puanlarına göre çok sayıda Devlet TIP Fakülteleri,

Mühendislik, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Sağlık Bilimleri ve diğer fakülteleri kazanabilecek puanlar almışlardı.

Altınyıldızlı Öğrenciler 2018 TYT ve AYT’de çeşitli puan türlerinde Nevşehir’de çeşitli puan türlerinde Nevşehir 1.liklerini, 2.liklerini ve 3.lüklerini elde ettiler.

1998 yılından itibaren seçkin idareci ve öğretmen kadrosuyla her alanda başarıya koşan Altınyıldız

Eğitim Kurumları 2018 TYT ve AYT’de 'de Nevşehir ve Türkiye Dereceleri kazanmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Hafta sonu kursları, bire bir etütler, hafta içi etütleri, Altınyıldız Test Yayınları, kaliteli ve çağdaş eğitim anlayışı ile Altınyıldızda, öğrenciler mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlanıyor.

TEOG, LGS, YGS, LYS, TYT, AYT sonuçlarına göre yıllardır Nevşehir'in en güçlü öğretmen kadrosunun Altınyıldız’da olduğu bir kez daha ispatlamıştır.

Altınyıldız Koleji ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2018, 14:25