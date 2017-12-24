2017 - 2018 sömestr tatili ne zaman? (15 tatil ne zaman başlıyor?)

MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelgede okullar 18 Eylül 2017 Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştı.

Bakanlıktan yayınlanan takvime göre 19 Ocak 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 22 Ocak 2017 tarihinde ise Pazartesi günü okullar 15 ara tatile girecek. 5 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.



2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?



8 Haziran 2018 Cuma günü 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sona erecek ve yaz tatili başlayacak.



2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim sezonu başayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlıktan yayınlanan takvime göre 19 Ocak 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 22 Ocak 2017 tarihinde ise Pazartesi günü okullar 15 ara tatile girecek. 5 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim sezonu başlayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil