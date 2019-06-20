1998'den 2019'a Türkiye'nin Parlayan Yıldızı ALTINYILDIZ EĞİTİM KURUMLARI

Kuruluşunun 21.yılında Altınyıldız Eğitim Kurumları her yıl yeni bir başarı hikâyesine imza atmaktadır. Altınyıldız Eğitim Kurumları ülkemizin ve devletimizin geleceğine katkı sağlamaya ve aziz milletimizin geleceği olan gençleri; yüreklerinde vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirmektedir.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri olarak, mezun verdiğimiz 2002 yılından bu yana 1259 öğrencimiz Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanarak ülkemizin seçkin üniversitelerine yerleşmişlerdir.

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla, sürekli başarıyı ve kaliteyi ilke edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitimde ekol bir kurum haline gelmiştir.

Başarıları, imkânları ve her geçen gün daha da gelişen okul kampusuyla Altınyıldız Koleji eğitimde Türkiye'nin parlayan yıldızı olmuştur.

Mezun verdiğimiz 2002 yılından 2019'a kadar olan yılların üniversite başarılarını www.altinyildiz.k12.tr okul sitemizden başarılarımızdan takip edebilirsiniz.