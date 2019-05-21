19 Mayıs Ruhu ve Atatürk Sevgisi Bitmez!

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak üzere Altınyıldız Koleji öğretmenleri;

Onur KAHRAMAN, Gökçen KARATAŞ, İbrahim DEMİR ve Ali GÜVEN, öğrenciler; Yağmur AÇIKYÖRÜK, Göktürk GÖK, Mehmet AYDIN, Salih ŞİŞMAN, Orkun Efe CEYLAN, Doğan KALDIR, Emre ve Eren ÜNLÜLEBLEBİCİ, Bilge DAĞDİBİ, Elif Sude YAĞCI, Yiğit PEKER, Neva KÖSE, Baha EKİCİ, Yiğit METİN ve Melisa DEMİR.

Altınyıldız Kolejli öğretmen ve öğrenciler Ömer Kavak’ın hazırlayıp sunduğu 'Hepimiz biraz farklıyız, görmeyen gözler' programında konuk oldular.

Şiirler, türküler, marşlar, konuşmalar ve sohbetlerle 19 Mayısın 100.yıldönümü kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olan Türk Gençliğinin duygu ve düşünceleri dile getirildi. Dinleyicilerden gelen telefonlarda Altınyıldız Kolejli öğretmenlere ve öğrencilere bu güzel program için teşekkür edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 09:59