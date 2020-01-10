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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün Kutluyoruz

Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarız.

Eğitim 10.01.2020, 09:47
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün Kutluyoruz
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         Altınyıldız  Eğitim Kurumları olarak, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarız.

         Halkımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi için canla başla çalışan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz.

         Ana görevleri  arasında toplumu bilgilendirme hakkı ve vatandaşın doğru haber alma hakkı bulunan gazetecilik mesleğini icra eden, tüm gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu olsun.

         Ülkemizin en güçlü dönemlerinde milletimizin, devletimizin yanında olan basınımızın fedakar çalışanlarına görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.

         İlimiz basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler  Günü’nü en samimi duygularla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu bir yaşam  diliyoruz.

                                                                               

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #gazeteciler günü
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