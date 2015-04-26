Gece Yolcuları’ndan Kosova’da Coşkulu Konser

Rock müziğinin sevilen gruplarından Gece Yolcuları Kosova’da konser verdi.Gece Yolcuları, Kosova’nın tarihi şehirlerden Prizren’de binlerce hayranı ile buluştu. Prizren’in ünlü Şadırvan Meydanı’nda konser veren Gece Yolcuları, Kosovalı müzikseverleri şarkılarıyla mest etti. Sevenlerinin alkışlarıyla sahneye çıkan Gece Yolcuları, meydanı dolduran 5 bin kadar hayranıyla birlikte şarkı söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde, Gece Yolcuları eşsiz yorumlarıyla sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Söyledikleri birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturan Gece Yolcuları, sahnedeki performansı ve sempatik tavırlarıyla, konsere gelenlerin büyük beğenisini kazandı.Albüm şarkıları ile sevilen klasik parçalara yer veren Gece Yolcuları sevdalıları, gruba sık sık eşlik etti. Konseri izlemek için Kosova’nın birçok şehrinden gelen izleyicilere Gece Yolcuları en güzel parçalarıyla adeta müzik ziyafeti sundu.Konser, bir hafta devam eden 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle düzenlendi.