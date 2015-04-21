ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin davetlisi olarak Washington’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarının ikinci gününde ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslarası Barış Vakfı’nda “Çalkantılı Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlıklı toplantıda konuşma yaptı.
Çavuşoğlu Düşünce Kuruluşu Carnegıe’de Konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslarası Barış Vakfı’nda “Çalkantılı Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlıklı toplantıda konuşma yaptı.ABD Dışişleri Bakanı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslarası Barış Vakfı’nda “Çalkantılı Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlıklı toplantıda konuşma yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin davetlisi olarak Washington’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarının ikinci gününde ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslarası Barış Vakfı’nda “Çalkantılı Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlıklı toplantıda konuşma yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin davetlisi olarak Washington’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarının ikinci gününde ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslarası Barış Vakfı’nda “Çalkantılı Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlıklı toplantıda konuşma yaptı.
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