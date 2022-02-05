2022 AÖF Kayıt Yenileme Tarihleri Belli Oldu. İşte Detaylar
Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Dünya 05.02.2022, 21:27
Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
AÖF SINAV TARİHLERİ VE AKADEMİK TAKVİM
Bahar Dönemi ders seçme - 7 - 18 Şubat 2022
Yaz okulu ders seçme - 20-24 Haziran 2022
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri | 07 Şubat 2022- 23 Mayıs 2022
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 08- 09 Ocak 2022
Bahar Dönemi Ara Sınavı | 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı | 06 Ağustos 2022