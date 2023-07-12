\r\n\r\nMiro ve Gece aras\u0131nda da \u00d6zg\u00fcr y\u00fcz\u00fcnden k\u0131skan\u00e7l\u0131k krizleri ya\u015fanmaktad\u0131r. Gece'nin Miro'ya isyan ederek a\u011flamas\u0131, ikilinin aras\u0131ndaki gerilimi azalt\u0131r. Gece, \u00d6zg\u00fcr'le olan yak\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131 nas\u0131l a\u00e7\u0131klayacak? G\u00fclce'nin kaybolmas\u0131yla olaylar h\u0131zla geli\u015fir. G\u00fclce, Alican'\u0131n yan\u0131na gitmek i\u00e7in Otogar'a gider, otob\u00fcse binerken telefonunu d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr. Kimse G\u00fclce'ye ula\u015famaz. Sera, \u0131srarla G\u00fclce'nin telefonunu arar ve telefonu bulan bir adamla konu\u015fur. Telefonu almak i\u00e7in otogara giderler.\r\n\r\nG\u00fclce'nin Alican'\u0131n yan\u0131na gitmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenirler. Bu s\u0131rada G\u00fclce, otob\u00fcste bir grup y\u00fcz\u00fcnden rahats\u0131z olur ve iner. Bir markete gider, market \u00e7al\u0131\u015fan\u0131, G\u00fclce'nin s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 oldu\u011funu anlar ve yard\u0131m etmek ister. G\u00fclce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve di\u011ferleri G\u00fclce'nin yan\u0131na giderler. G\u00fclce'yi bulduklar\u0131 i\u00e7in rahat bir nefes al\u0131rlar. Miro, Gece'ye k\u0131skan\u00e7l\u0131k yapmaya devam edince ikili yine gerilir. Bir de \u00fcst\u00fcne ailesiyle tart\u0131\u015fan Miro \u00f6fkeyle motoruna biner. H\u0131zla girdi\u011fi virajl\u0131 yolda kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan bir k\u0131za \u00e7arpar.\r\n\r\nG\u00fclce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve di\u011ferleri G\u00fclce'nin yan\u0131na giderler. G\u00fclce'yi bulduklar\u0131 i\u00e7in rahat bir nefes al\u0131rlar. Bu s\u0131rada \u00d6zg\u00fcr'\u00fcn Gece'ye verdi\u011fi tavsiyeler G\u00fclce ve Gece'nin sar\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131nca Gece, \u00d6zg\u00fcr'e minnet duyar. \r\n\r\n\u00d6zg\u00fcr, Miro'nun yapt\u0131\u011f\u0131 kazay\u0131 duyunca Gece ve Sera'n\u0131n yan\u0131na gider. Miro'nun kazay\u0131 anlatma \u015fekli \u00d6zg\u00fcr'e inand\u0131r\u0131c\u0131 gelmez ve \u00d6zg\u00fcr, Miro'dan \u015f\u00fcphelenir. Miro, \u00d6zg\u00fcr'\u00fcn \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131ndan ve sorular\u0131ndan s\u0131k\u0131l\u0131nca ikili burun buruna gelir. \u00d6zg\u00fcr ve Miro aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr ve jandarman\u0131n geli\u015fiyle Miro, b\u00fcy\u00fck \u015fokla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131r. \r\n\r\nTIKLA \u0130ZLE\r\n\r\n\r\n\r\n