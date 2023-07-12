Miro ve Gece arasında da Özgür yüzünden kıskançlık krizleri yaşanmaktadır. Gece'nin Miro'ya isyan ederek ağlaması, ikilinin arasındaki gerilimi azaltır. Gece, Özgür'le olan yakınlaşmasını nasıl açıklayacak? Gülce'nin kaybolmasıyla olaylar hızla gelişir. Gülce, Alican'ın yanına gitmek için Otogar'a gider, otobüse binerken telefonunu düşürür. Kimse Gülce'ye ulaşamaz. Sera, ısrarla Gülce'nin telefonunu arar ve telefonu bulan bir adamla konuşur. Telefonu almak için otogara giderler.

Gülce'nin Alican'ın yanına gitmeye çalıştığını öğrenirler. Bu sırada Gülce, otobüste bir grup yüzünden rahatsız olur ve iner. Bir markete gider, market çalışanı, Gülce'nin sıkıntılı olduğunu anlar ve yardım etmek ister. Gülce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve diğerleri Gülce'nin yanına giderler. Gülce'yi buldukları için rahat bir nefes alırlar. Miro, Gece'ye kıskançlık yapmaya devam edince ikili yine gerilir. Bir de üstüne ailesiyle tartışan Miro öfkeyle motoruna biner. Hızla girdiği virajlı yolda karşısına çıkan bir kıza çarpar.

Gülce annesini arar ve marketin adresini verir. Gece ve diğerleri Gülce'nin yanına giderler. Gülce'yi buldukları için rahat bir nefes alırlar. Bu sırada Özgür'ün Gece'ye verdiği tavsiyeler Gülce ve Gece'nin sarılmasını sağlayınca Gece, Özgür'e minnet duyar.

Özgür, Miro'nun yaptığı kazayı duyunca Gece ve Sera'nın yanına gider. Miro'nun kazayı anlatma şekli Özgür'e inandırıcı gelmez ve Özgür, Miro'dan şüphelenir. Miro, Özgür'ün çıkışlarından ve sorularından sıkılınca ikili burun buruna gelir. Özgür ve Miro arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşür ve jandarmanın gelişiyle Miro, büyük şokla karşılaşır.

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