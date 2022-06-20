Deniz taşımacılığı gönderileri, uluslararası nakliyenin %90'ını oluşturmaktadır.

Denizyolu taşımacılığı, en uygun maliyetli ulaşım yöntemidir. Büyük bir gemi ile farklı bir ülkeye son derece ağır yükler taşınabilir.

Yüklerin tedarik zinciri boyunca yavaş bir yol almasına ve karışık terminal opsiyonları içermesine rağmen, maliyetler sebebiyle uluslararası lojistik alanında en çok kullanılan yöntem denizyolu taşımacılığıdır. Denizyolu lojistiği, uluslararası hava yolu taşımacılığı ile kıyaslandığında yaklaşık beş kat daha ucuz bir yöntemdir.

Denizyolu taşımacılığı her işletmeye uygun olmasa dahi, özellikle dökme ve ağır yükler için ideal seçenektir.



Denizyolu Taşımacılığı Yöntemleri Nelerdir?

Denizyolu lojistiğinde iki farklı türde yük taşıma yönteminden bahsedilebilir. Bunlardan ilki full konteyner (FCL) iken, diğeri ise parsiyel yük (LCL) olarak adlandırılır. Her iki seçeneğin de farklı avantajları bulunur.

Full konteyner, yükün standart bir konteyneri tam olarak doldurduğu durumları ifade eder. Mallar paketlenir ve konteyner fabrikada mühürlenir. Boşaltma, varış deposunda gerçekleşir. Zaman ve maliyet açısından full konteyner, parsiyele göre daha avantajlıdır. Full konteynerde elleçlemenin daha az olması da hasar görme olasılığını azaltır.

Bir konteyneri dolduracak kadar malınız yoksa bu durumda parsiyel taşımacılık yöntemi seçilmelidir. Parsiyel yüklerde, konteyner başına değil, yalnızca gönderdiğiniz mal için ödeme yaparsınız. Daha az depo alanına ihtiyaç duyması, yoğun dönemlerde parsiyelin seçilmesini avantajlı kılar.

Denizyolu Taşımacılığının Avantajları

Denizyolu lojistiği diğer yöntemlere göre bazı bariz avantajlar taşır. Denizyolu lojistiğinin en önemli avantajlarından biri büyük hacimli malların kolayca taşınabilmesidir. Bu özelliğiyle uluslararası kara yolu taşımacılığı ile arasında büyük bir fark oluşur. Ağır tonajlı ve standart dışı yükler, gemilerle farklı limanlara rahatça taşınabilir. Bu sebeple lojistik operasyonu çok daha rahat gerçekleşebilir.

Denizyolu lojistiğinin bir diğer avantajı ise güvenli taşımacılıktır. Bu yöntemde gemiler; konteyner, tehlikeli madde, gabari dışı kargo, dökme yük gibi malları sorunsuz biçimde taşıyabilir. Güvenlik prosedürleri içerisinde yapılan bu operasyonlar, tüm risklerin önüne geçebilir.

Denizyolu lojistiğinin, hava yolu taşımacılığı ile kıyaslandığında önemli avantajlarından biri de daha çevreci olmasıdır. Denizyolu taşımacılığı, diğer yöntemlere oranla karbon ayak izini önemli ölçüde azaltan faktörlerden biridir.

Denizyolu lojistiğinin; demir yolu, hava yolu ve kara yolu taşımacılığı ile arasındaki en büyük fark ise maliyetlerdir. Bu yöntemler arasında en uygun maliyetler denizyolu taşımacılığına aittir. Dünya lojistik sektörünün yüzde 90’ını denizyolu taşımacılığının oluşturmasının ana sebebi de budur.

Denizyolu Taşımacılığı Nasıl Çalışır?

Denizyolu nakliyesinde yükün hangi ülkeye gideceği, ne kadar ağırlığa sahip olduğu, hangi yöntemleri kullanacağı gibi unsurlar, çalışma şeklini belirler.

Eğer denizyolu nakliyesi kullanarak bir mal göndermek istiyorsanız, öncelikle tüm malların, lojistik standartlarını karşılayacak şekilde paketlenmiş ve etiketlenmiş olduğundan emin olmanız gerekir.

Bir sonraki adım ise bir lojistik firması bulmaktır. Bazı lojistik firmaları paketleme ve etiketleme konusunda da size yardımcı olabilir. Lojistik firması ile gerekli sözleşmeler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra mallarınızın sigortalanması da risklere karşı önemli bir avantajdır.

Lojistik firmasıyla anlaşma yapıldıktan sonra mallarınız öncelikle limana götürülecek ve nakliye için hazır hale getirilecektir. Bu süreçte intermodal, multimodal; full konteyner ya da parsiyel konteyner gibi yöntemlere de karar verilmesi gerekir. Seçilen yönteme göre operasyonel süreç de farklılık gösterecektir.

Mallar varış limanına ulaştığında, ülkeye yasal giriş izni verilmeden önce gümrükten geçmesi gerekir. Tarifeler, vergiler, harçlar ve ilgili tüm masraflar karşılanmalıdır. Lojistik firmanız bu konularda size yardımcı olacaktır. Son olarak ürünler depolama alanlarına götürülür ve buradan varış noktasına doğru hareket eder.

Denizyolu Taşımacılığında Uzmanlık Kilit Rol Oynar

Denizyolu taşımacılığı doğası gereği bazı riskleri barındırır. Bunun yanı sıra hem resmi evrak sorunları hem de pratik bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu sebeple deneyimli, uzman ve eğitimli bir ekiple çalışmak çok önemlidir. Lojistik firması tercih ederken, antrepo, paketleme ve benzeri ek hizmetler sunan şirket seçmek avantajlı olacaktır.

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