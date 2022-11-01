“Sıfır Atık Mavi Hareketi ile başlatılan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları kapsamında bugüne kadar toplam yaklaşık 180 bin ton atık toplandı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından deniz çöpleri ile ulusal olarak etkin mücadele sağlamak amacıyla, “Sıfır Atık Mavi Hareketi” ile başlatılan “Deniz Çöpleri İl Eylem Planları” kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar deniz yüzeyi, dibi ve kıyılardan yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı ve bu atıkların 135 bin tonunun plastik çıktığı açıklandı. Denizlerin sürekli temiz tutulmasına ilişkin yapılan çalışmalara destek amacıyla 2022 Temmuz ayında Muğla’da 2 adet deniz süpürgesi görevlendirildiği ve bugüne kadar 13 bin 121 kilogram deniz çöpünün denizden toplanarak bertaraf edildiği aktarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre, doğa, toprak ve denizlerde yaşanan kirlilik nedeniyle doğayı, çevreyi ve denizlerini korumaya yönelik bir strateji izliyor. Bu kapsamda, denizdeki kirliliğin önüne geçmek, deniz canlılarını korumak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında, Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi’nin 10 Haziran 2019 tarihinde yayımlandığı hatırlatıldı. Deniz çöpleri ile ulusal olarak etkin mücadele sağlamak amacıyla Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi kapsamında 5 yıllık bir süreyi içeren denize kıyısı olan 28 ilde il eylem planları oluşturulduğunun altı çizildi.

“Sıfır Atık Mavi Hareketi ile başlatılan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları kapsamında bugüne kadar toplam yaklaşık 180 bin ton atık toplandı”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sıfır Atık Mavi Hareketi ile başlatılan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar toplam yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Deniz Çöpleri İl Eylem Planı’nda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilme durumu ve telafi edilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin hazırlanacak faaliyet raporu her yıl vali imzası ile Bakanlığa sunulmaktadır. Böylece ilde gerçekleştiren faaliyetlerin ve önlemlerin etkinliği yakından takip edilebilmektedir. Genelgenin uygulanması ile deniz çöpleri oluşumunun kaynağında tedbirlerle önlenmesi; kıyıda, deniz yüzeyinde ve deniz dibinde bulunan mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.”

“Denizden toplanan atığın 135 bin tonunun plastik olduğu açıklandı”

Açıklamada tüm ülke kıyılarındaki deniz yüzeyi, deniz dibi ve kıyılarında yürütülen temizleme çalışmalarında toplanan atıkların 135 bin tonunun plastik çıktığı vurgulandı. Bakanlık, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Mavi Hareketi”nin halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada tüm bu çalışmalara ilave olarak Bakanlığın Muğla ili genelinde denizlerin sürekli temiz tutulmasına ilişkin yapılan çalışmalara destek amacıyla 2 adet deniz süpürgesinin Marmaris ve Fethiye koylarında görevlendirildiği belirtildi. 2022 Temmuz ayında göreve başlayan deniz süpürgelerinin, yaptıkları çalışmalarda şimdiye kadar 13 bin 121 kilogram deniz çöpünü denizden toplayarak bertaraf ettiği vurgulandı.