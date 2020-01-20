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01.01.1970, 02:00
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#Ak Parti
#elektrik
#Ordu
#FETÖ
#konya
#Chp
#CTech
#Zafer
#Başbakan Yıldırım
#Turkcell
#Avukat
#Çubuk
#Spor Toto Süper Lig
#Recep Tayyip Erdoğan
#Serdar Turan
#İmamoğlu
#Doğla akvaryum
#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
#CHP ilçe teşkilatı
#Galasaray
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