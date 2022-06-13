Hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti sağlamak, bağ kurmak ve iş akışlarını geliştirerek kontrol altında tutmak için CRM programı kullanılır

Hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti sağlamak, bağ kurmak ve iş akışlarını geliştirerek kontrol altında tutmak için CRM programı kullanılır. Özellikle son dönemlerde müşteri odaklı firmalar tarafından sıkça tercih edilen CRM yazılımı, işletmelere göre de entegre edilebilir bir programdır.

CRM Nedir?

“CRM Nedir?” sorusu son yıllarda herkesin merak ettiği soruların başında yer alır. Müşteri ilişkilerine önem veren, çalışanlar ile müşteri arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen firmaların tercihi olan CRM, Customer Relationship Management yani Müşteri İlişkileri Yönetimi demektir.

CRM yazılımı; firmanın isteklerine, faaliyet alanına, çalışan ve müşteri sayısına, işletmenin hedef kitlesi gibi çeşitli detaylara göre şekillendirilebilir.

CRM Programı Ne İşe Yarar?

· Müşteri ilişkilerini geliştirmek, CRM programının öncelikli amacıdır. Müşterilerin verilerini toplayan ve işletmeyi buna göre yönlendiren CRM programı ile müşteri-şirket arası sadakat oluşur. Müşterinin taleplerini bilen ve bu doğrultuda çalışan şirketler, sağlıklı iletişim ile müşteriyi memnun ederken aynı zamanda kendi büyümesine de katkı sağlar.

· Satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve hizmete dahil olan diğer tüm birimlerin kullanabildiği program ile tekliften satış sonrası hizmete kadar müşteri kontrol altında tutulur. Hem yönetim hem de şirket içi birimler arasında iletişim kopukluğu olmaması ekip çalışmasını destekler. Bu da müşterinin kendisini özel hissetmesini sağlar.

· Müşteriler, CRM yazılımı ile gruplandırılır. Gruplandırma özelliği sayesinde veriler rahatlıkla analiz edilebilir. Her bir grubun istekleri üzerinden de işletmenin talepleri görmesi ve hizmetini buna göre yönlendirmesi kolaylaşır.

· Online olarak her yerden takip edilebilen CRM ile müşterilere hızlı cevap verilebilir. Dijital takip aynı zamanda işlerin hızlandırılmasını da sağlar. Saha personeli de teklif hazırlayan kişi de müşteri hakkında detaylara ulaşabilir. Takip özelliği zamandan tasarrufun yanı sıra çalışan verimliliğini de arttırır.

· Takipli ve düzenli çalışma iş yerinin büyüme hızını etkiler. Sistematik bir hale gelen çalışma sistemi ile satış süreci hızlandığı gibi ciroda da artış gözlenir.

İş yerlerinde doğru akışı sağlayan, müşteri memnuniyeti oluşturan, raporla ile sadece müşteri değil rakip firmaları da analiz etmeye yarayan ve çalışan birliğini etkileyen CRM programı, her türden işletmeye uygun yapısı ile çözüm sunar.