Son Dakika
Vatandaşlar Su Aboneliği İşlemlerini Belediyeye Gelmeden Yapabilecek
Nevşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların belediyeye gelmeden su açma ve kapama işlemlerini gerçekleştirebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile birlikte, internet üzerinden gerekli evrakları belediyeye ulaştıracak olan ev sahibi ve kiracıların su aboneliği açma ve kapama işlemleri kısa sürede gerçekleştirilecek.
Çevre 20.03.2020, 14:01
Koronavirüsüne karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ağırlık vererek bu salgına karşı her türlü önlemi alan Nevşehir Belediyesi, vatandaşların su abonelik işlemleri için belediyeye gelmesine gerek kalmadan başvurularını yapabilmelerini sağlayan yeni bir sitemi uygulamaya başladı.
Bu sırada vatandaşlar yapacakları işleme göre istenildiği takdirde ödeme tutarlarını da yine banka şubesine veya belediye veznelerine gitmeden internet üzerinden yapabilecek.