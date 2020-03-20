Vatandaşlar Su Aboneliği İşlemlerini Belediyeye Gelmeden Yapabilecek

Koronavirüsüne karşı dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ağırlık vererek bu salgına karşı her türlü önlemi alan Nevşehir Belediyesi, vatandaşların su abonelik işlemleri için belediyeye gelmesine gerek kalmadan başvurularını yapabilmelerini sağlayan yeni bir sitemi uygulamaya başladı.

Buna göre su açma ve kapama gibi abonelik işlemleri yapmak isteyen ev sahibi ve kiracılar, öncelikle Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr internet sitesinden gerekli bilgiler bölümüne girerek, burada su aboneliğine ilişkin yapacakları işlemle ilgili istenilen belgeleri öğrenecek. Hazırladıkları belgeleri Nevşehir Belediyesi’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Su Tahakkuk Servisi’ne ait suservisi@nevsehir.bel.tr adresine veya 0535 512 02 59 – 0537 978 77 40 numaralı whatsapp hattına gönderecek olan vatandaşlara, başvurularına ilişkin belediye yetkilileri yine mail ya da whatsap üzerinden ulaşarak işlemin gerçekleştirileceği saati bildirip, o saatler arasında evde olmalarını isteyecek.

Bu sırada vatandaşlar yapacakları işleme göre istenildiği takdirde ödeme tutarlarını da yine banka şubesine veya belediye veznelerine gitmeden internet üzerinden yapabilecek.