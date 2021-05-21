Vali ve Belediye Başkanı vadide çöp topladı

Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen programda, Ortahisar beldesinde başlayan ve Çavuşin köyünde sona eren Meskendir Vadisinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve gençlerle çöp topladı.

Nevşehir Valiliği tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında vadi yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı. Vadi yürüyüşü ve temizlik çalışmasına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’da katılırken Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran vadide bulunan çöpleri topladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Gençlerimiz ile birlikte Meskendir Vadisinde hem yürüyüş yapacağız, hem de çevre temizliği yapacağız" dedi. Vali Becel, “Bildiğiniz gibi 19 Mayıs gençlik haftasındayız. Biz hem gençlik haftası kapsamında hem de ilimiz genelin yürürlüğe koyduğumuz tohumdan ağaca projemizin bir etkinliği olarak bugün Meskendir Vadisinde gençlerimizle beraber yürüyeceğiz ve temizlik faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bu projedeki amacımız ilimizdeki orman varlığını artırmak. Maalesef ilimiz orman varlığı açısından en fakir illerden bir tanesidir. Orman İşletmemizin planlamanın yanı sıra biz yapacağımız çalışmayla bin 300 dekar alanda 31 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Her sene bunu geliştirerek devam etmek gayesindeyiz. Aynı zamanda son derece özellikle dışardan gelen ziyaretçilerimiz için vadilerimiz vazgeçilmez bir etkinlik sahası. Bu vadilerimizde yapacağımız yürüyüşler ve çevre temizliği ile çevreye duyarlı olmayı, yöremizi korumamız gerektiğini hem çocuklarımıza hem gençlerimize anlatmak istiyoruz. O bilinci oluşturmak istiyoruz. Okullarda yapacağımız eğitim faaliyetleri ve dağıttığımız tohumlarla fidan sevgisini çocuklarımıza aşılamak istiyoruz” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise açıklamasında, “Bizde Belediye olarak sadece orman alanları değil şehrimizde uygun olan yerlerde ağaçlandırma planımız var. Yeşil alan bölgelerimizi hızla artıyoruz. Mevcut yeşil alanlarımızı daha estetik hale getiriyoruz. Yine şehir içinde ağaç dikeceğimiz alanları da hızla ağaçlandıracağız” diye konuştu.