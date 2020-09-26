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'Temiz Bir Çevre Sağlıklı Bir Şehir İçin Çalışıyoruz'

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir kent için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.

Çevre 26.09.2020, 15:49
'Temiz Bir Çevre Sağlıklı Bir Şehir İçin Çalışıyoruz'
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Nevşehir Belediyesi daha modern ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çok yönlü temizlik ve bakım çalışmaları hızla devam ediyor.

Halkın sağlığı açısından tehlike ve çevre kirliliği arz eden boş arsa ve arazilerde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, boş arsaların yanı sıra yol kenarlarında biriken yabani ot, moloz ve çöpleri de temizliyor.

Yol kenarlarına ve boş arsalara dökülen çöp ve molozların şehri kirlettiği gibi, estetik açıdan da çirkin görünüme neden olduğuna dikkat belediye yetkilileri belirlenen yerler dışında hafriyat dökülmemesini isteyerek, bu konuda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin sıkı bir şekilde gerekli kontrol ve denetimlerini yaptıklarına da sözlerine ekledi.

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